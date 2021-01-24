مفاجأة.. تاج الدين: متلقي لقاح كورونا قد يصاب بالفيروس.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الحاصل علي لقاح كورونا قد يصاب بالفيروس ولكن آثار الإصابة ستكون أقل، موضحا:" اللقاح لايمنع الاصابة لكنه يقلل الأعراض الناجمة عن المرض".





وتابع عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" اللقاح يقلل المشاكل التى تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا".





وأضاف تاج الدين:"الفئات التي لها أولوية التطعيم سيكون مفيدا لهم الحد من زيادة المخاطر، مردفا:" كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في حاجة كبيرة لأخذ اللقاح".





وعن مدي فاعلية اللقاحات التى تعاقدت عليها الدولة المصرية، أكد مستشار الرئيس، أنه لا يتم السماح بدخول لقاح إلى مصر إلا بوجود دراسة يخضع خلالها أي عقار للتحليل الجيد للتأكد من الفاعلية والصلاحية.



