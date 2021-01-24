وصفات أعشاب ونباتات طبيعية تقوي المناعة ومضادة لفيروس كورونا.. فيديو

كشف الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، عن وصفات طبيعية للوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير " والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،: "الجنسنج الهندي والزعتر والقرفة من الأعشاب التي تقوي المناعة وتقي من كورونا".





وأكد أستاذ الكبد، أن البصل الأخضر والشاى الأخضر، والتفاح الأخضر يقى من كورونا ويساعد فى الشفاء السريع.





ولفت إلى أن قدرة الأعشاب علي رفع المناعة والوقاية من كورونا منشورة في أبحاث ومجلات علمية وعالمية.





وأوضح أن جميع العقارات والعقاقير مستخلصة من الأعشاب، والأعشاب هذه تساعد فى تقليل أعراض كورونا، وجميع هذا الكلام مثبت علميا، وحتى هذه اللحظة لا يوجد علاج فعال لعلاج كورونا، ولكن هناك عوامل مساعدة لتقوية المناعة وتقليل الأعراض للمصاب بفيروس كورونا.



