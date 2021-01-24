ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وصفات أعشاب ونباتات طبيعية تقوي المناعة ومضادة لفيروس كورونا.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 06:45 م
وصفات عشبية للوقاية
وصفات عشبية للوقاية من كورونا
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، عن وصفات طبيعية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة  برنامج "صالة التحرير " والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،: "الجنسنج الهندي والزعتر والقرفة من الأعشاب التي تقوي المناعة وتقي من كورونا".

وأكد أستاذ الكبد، أن البصل الأخضر والشاى الأخضر، والتفاح الأخضر يقى من كورونا ويساعد فى الشفاء السريع.

ولفت إلى أن قدرة الأعشاب علي رفع المناعة والوقاية من كورونا منشورة في أبحاث ومجلات علمية وعالمية.

وأوضح أن جميع العقارات والعقاقير مستخلصة من الأعشاب، والأعشاب هذه تساعد فى تقليل أعراض كورونا، وجميع هذا الكلام مثبت علميا، وحتى هذه اللحظة لا يوجد علاج فعال لعلاج كورونا، ولكن هناك عوامل مساعدة لتقوية المناعة وتقليل الأعراض للمصاب بفيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رفع المناعة أبرزها.. 5 فوائد لـ التوت على الصحة

أطعمة تقوي المناعة ضد كورونا .. أعشاب وفاكهة وخضراوات

فوائد اكليل الجبل.. للشعر والأعصاب والقولون

دراسة: 5 منتجات يمكن شراؤها من السوبر ماركت تكافح عدوى كورونا

علاج وظائف الكبد المرتفعة بالعسل والأعشاب

تقوية عضلة القلب.. بالمشروبات والأعشاب

ترشيحاتنا

خاص.. وصول البطاقة الدولية لـ بنجامين أشيمبونج

الصحة: لن نعطي أي مواطن التطعيم إلا في هذه الحالة

بعد التوقيع مع الصين.. تعرف على مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية مصرية E70

تحريض وسخرية واتهام.. 3 تصريحات لـ خالد الغندور ألهبت الساحة الرياضية

القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى «وقف قنوات المهرجانات» على اليوتيوب

تعليق ناري من المقاولون العرب على اتهام عماد النحاس بالتفويت لـ الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة

شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة

يشبه السرطان.. قصة مرض حفيدة فريد الأطرش النادر