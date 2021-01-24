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من البيض المخصب.. باحث مصري يتوصل إلى لقاح ضد كورونا يتم عن طريق الاستنشاق

الأحد 24/يناير/2021 - 09:28 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال الباحث المصري محمد رحيم، الذي يعمل مدرسا بقسم الفيروسات بكلية الطب البيطري في جامعة القاهرة، إنه حصل على الدكتوراه من إنجلترا، منوها إلى أنه درس تكنولوجيا الهندسة الوراثية بداية من 2013 وقد حصل على براءة اختراع لهذه الدراسة.

وأضاف "رحيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": أن الفيروسات متواجدة في الطبيعة والدواجن، منوها إلى أنه منذ عام 2000 بدأت التجارب لاستخدامها في علاج الأورام والسرطانات، وخاطرنا باستخدام الفيروس المتواجد في الدواجن لإنتاج لقاحات للإنسان.

وتابع "رحيم"، قائلا: بدأنا في دراسة فيروس كورونا ووجدنا أنه يتكاثر في الجهاز التنفسي ومن ثم الانتقال إلى الرئة وتدميرها، معقبا: نتائج البحوث الجارية أكدت قدرة اللقاح الجديد على منع العدوى ومنع تأثير الفيروس على الرئتين في الحيوانات، وذلك في المرحلة الأولى من التجارب.

وشدد على ضرورة أن يكون البيض المستخدم مخصب ويحتوي على كائن حي، حتى يتكاثر عليه الفيروس، متابعا: معظم لقاحات الإنفلونزا تنتج من خلال البيض المخصب الخالي من المسببات المرضية.

وأشار إلى أنه أول لقاح بالعالم يسجل في منظمة الصحة العالمية ولكن عن طريق الاستنشاق، منوها إلى أنهم أجروا التجارب على الحيوانات ولم يحدث أي نكسة خلال هذه التجارب.

واسترسل: اللقاح سهل الإنتاج ويمكن حفظه في درجة الحرارة العادية، وهو أمن للغاية حتى الآن.
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