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فن

عابد فهد يبحث عن دور كوميدي ويرد على تصريحات حسام تحسين بيك

الأحد 24/يناير/2021 - 11:00 م
صدى البلد
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محمد نحلة
أعلن الفنان عابد فهد في برنامج the insider بالعربي أنه سيخوض أول ثنائية رجالية له مع معتصم النهار من خلال مسلسل " شتي يا بيروت " 

و أشار عابد الى أن فكرة هذا العمل تعود للمنتج صادق الصباح و كانوا قد بدأوا العمل عليها من السنة الماضية  . 

و قصة المسلسل تقوم على صراع بين شقيقين يمثلان الخير والشر من خلال سيناريو كتبه بلال شحادات و سيخرجه ايلي السمعان . 

من جهة أخرى ، رد عابد فهد على التصريحات التي أطلقها الفنان حسام تحسين بيك منذ أيام والتي أشار فيها أن عابد فهد وصل لأنه محظوظ و ليس لانه موهوب و اكتسب الخبرة والموهبة من جديد فقط . 

فسأل عابد الاعلامي ايلي نخله : " من جديد قديش يعني ؟ يعني الجديد هو اسبوع شهر سنة ؟ " و أضاف أنه لا يمكن لأحد أن يكتسب الموهبة بسنة أو بالصدفة بل نتيجة البحث الطويل والتراكم و التجارب . 

 عابد الذي عبر عن حبه و تقديره لحسام تحسين بيك لم يخف مفاجأته من هذا التصريح مشيرًا الى أن لحسام حرية الرأي و لكنه أكد على أن رحلته تتكلم عنه و التنوع الذي قدمه بالدراما من أعمال تاريخية و أعمال تاريخية معاصرة و أعمال معاصرة تبين إذا يستحق أن يكون أو لا  يكون .

يذكر أن عابد فهد يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل " ٣٥٠ جرام " الذي يخوض به المنافسة الرمضانية الى جانب سلوم حداد و كارين رزق الله . 

و قد عبر عن سعادته بالعمل مع كارين و أشار الى أن حضورها دافىء يشبه حضور أي فرد من عائلته و بأنها تتمتع بعفوية و بساطة بالأداء . 

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