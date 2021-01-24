بعد موافقة سياحة النواب.. 5 أهداف لـ مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة

وافقت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم برئاسة نورا علي، رئيس اللجنة بالاجماع، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة المكون من 18 مادة .





وفي هذا الصدد نستعرض أهداف مشروع القانون - كما ورد بالمذكرة الإيضاحية - حيث أكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب أن مشروع القانون يهدف إلى ما يلى:





1- مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.





2- تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.





3- تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها.





4- حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.





5- القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.



