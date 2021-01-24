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برلمان

بعد موافقة سياحة النواب.. 5 أهداف لـ مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة

الأحد 24/يناير/2021 - 10:48 م
البوابة المصرية
البوابة المصرية للعمرة
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حسن رضوان
وافقت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم برئاسة نورا علي، رئيس اللجنة بالاجماع، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة المكون من 18 مادة .

وفي هذا الصدد نستعرض أهداف مشروع القانون - كما ورد بالمذكرة الإيضاحية - حيث أكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب أن مشروع القانون يهدف إلى ما يلى:

1- مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.

2- تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

3- تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها.

4- حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.

5- القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

وأضافت النائبة نورا علي قائلة إن البوابة الإلكترونية تعد آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم في القضاء علي ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، وكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا النشاط ومما يساهم في الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة، وعن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية، أصبحت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم في خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن في ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الاجهزة المعنية.
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