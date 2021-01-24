صلاة الجنازة على الدكتورة عبلة الكحلاوي من مسجدها في القطامية.. غدا

أكد الدكتور أحمد الكحلاوي شقيق الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي أن جنازة الداعية الراحلة غدا الإثنين، بعد صلاة الظهر من مسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي بمنطقة القطامية.









وتوفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، بعد إصابتها بفيروس كورونا.





جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.



