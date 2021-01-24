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ديني

صلاة الجنازة على الدكتورة عبلة الكحلاوي من مسجدها في القطامية.. غدا

الأحد 24/يناير/2021 - 10:56 م
جنازة الدكتورة عبلة
جنازة الدكتورة عبلة الكحلاوي غدا من مسجدها بالقطامية
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محمود ضاحي
أكد الدكتور أحمد الكحلاوي شقيق الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي أن جنازة الداعية الراحلة غدا الإثنين، بعد صلاة الظهر من مسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي بمنطقة القطامية.


وتوفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتهانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة. 
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