نقابة الموسيقيين: ندرس منع حمو بيكا من الغناء على يوتيوب .. تفاصيل

قال طارق مرتضى المتحدث الرسمى بإسم نقابة الموسيقيين، إن تنازل الفنان هانى شاكر عن قضية النقابة ضد حمو بيكا، ليس معناه أن حمو بيكا له حق الغناء، فحمو بيكا دخل لجنة وسقط بها.





وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خيرى رمضان وكريمة عوض، إن ظهور حمو بيكا فى كليب أحمد الفيشاوى، سيتحدد بعد طرح الكليب، فغناءه فى الكليب، سيختلف عن ظهوره دون أن يغنى و سيتحول الأمر إلى نقابة المهن التمثيلية.



