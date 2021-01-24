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توك شو

نقابة الموسيقيين: ندرس منع حمو بيكا من الغناء على يوتيوب .. تفاصيل

الأحد 24/يناير/2021 - 11:03 م
حمو بيكا
حمو بيكا
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ندى رأفت
قال طارق مرتضى المتحدث الرسمى بإسم نقابة الموسيقيين، إن تنازل الفنان هانى شاكر عن قضية النقابة ضد حمو بيكا، ليس معناه أن حمو بيكا له حق الغناء، فحمو بيكا دخل لجنة وسقط بها.  

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خيرى رمضان وكريمة عوض، إن ظهور حمو بيكا فى كليب أحمد الفيشاوى، سيتحدد بعد طرح الكليب، فغناءه فى الكليب، سيختلف عن ظهوره دون أن يغنى و سيتحول الأمر إلى نقابة المهن التمثيلية.  

وتابع، كل من يعتلى "استيدج" أو يغنى فى فرح لابد أن يحصل على "إجازة" أو تصريح من نقابة المهن الموسيقية، وندرس حاليا من خلال الشئون القانونية منع حمو بيكا من  الغناء على"يوتيوب"، كما أن الفيشاوى سيظهر ويغنى فى الكليب بناء على بروتوكول تعاون بين اتحاد النقابات الفنية ونقابة الموسيقيين، لأن الفيشاوى عضو نقابة المهن التمثيلية.
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