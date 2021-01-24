سميرة عبد العزيز لـ صدى البلد: أتمنى عودة الدولة للإنتاج لنستعيد الريادة الفنية.. (فيديو)

أكدت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز أنها تتبنى من خلال تواجدها بمجلس الشيوخ قضية عودة الدولة للإنتاج.
وقالت خلال ندوة بموقع صدى البلد: اتفقت مع النائب الفنان يحيى الفخراني على تبني هذه المناشدة، حيث إن التباكي على الفن المصري الأصيل ليس هو الحل، وإنما العودة لتقديم فن راق.
وتابعت: بسبب تراجع الدولة عن الإنتاج، سبقتنا دول صغيرة للريادة، وهو ما لن نسمح به أن يستمر.
وأعربت الفنانة سميرة عبد العزيز عن سعادتها بعد اختيارها فى مجلس الشيوخ من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقالت خلال ندوة بموقع صدى البلد: اتفقت مع النائب الفنان يحيى الفخراني على تبني هذه المناشدة، حيث إن التباكي على الفن المصري الأصيل ليس هو الحل، وإنما العودة لتقديم فن راق.
وتابعت: بسبب تراجع الدولة عن الإنتاج، سبقتنا دول صغيرة للريادة، وهو ما لن نسمح به أن يستمر.
وأعربت الفنانة سميرة عبد العزيز عن سعادتها بعد اختيارها فى مجلس الشيوخ من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.