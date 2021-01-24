نشرة أخبار العالم.. تبادل القصف المدفعي بين السودان وإثيوبيا بمنطقة أبو طيور.. وأوامر ملكية سعودية بإعفاء وتعيين عدد من كبار المسئولين

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، حرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة.







أفادت قناة "العربية" باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات إثيوبية في منطقة أبو طيور الحدودية، مضيفة أن "الجيش الإثيوبي قصف منطقة أبو طيور والجيش السوداني رد على القصف ولم يعلن عن أي خسائر في قواته حتى الآن".









أكد وزير الموارد والري السوداني، البروفيسور ياسر عباس، أن هناك تهديدًا مباشرًا لسد النهضة الإثيوبي على خزان الروصيرص الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة.









كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن إسرائيل وافقنت على نشر بطاريات القبة الحديدية المضادة للصواريخ في عدة دول بمنطقة الخليج العربي.













أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، سلسلة أوامر ملكية تضمنت تعيين وإعفاء بعض المسؤولين البارزين، بينهم محافظ البنك المركزي السعودي.









قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، إن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى استحداث مليون و800 ألف وظيفة، مشيرًا إلى أن "صندوق الاستثمارات العامة ملتزم بضخ 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي".









أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، افتتاح سفارة دبلوماسية لها في دولة الإمارات، وذلك ردًا على خطوة مماثلة اتخذتها الحكومة الإماراتية بإقامة سفارة لها في تل أبيب.









أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأحد، بأن الإدارة العامة للطيران المدني قررت تقليص أعداد الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من اليوم الأحد حتى 6 فبراير المقبل، على أن يكون الأحد الأقصى للركاب ألف راكب يوميًا.









خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في ٢٠٢١ بأبوظبي، اليوم الأحد، أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، عن تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية في الإمارات.









سادت حالة من الحزن الشديد في أوساط الأهالي بشمال سوريا بعد اغتيال مسئولتين محليتين على يد تنظيم داعش الإرهابي المتطرف - وفق أغلب الاتهامات - بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سورية.







