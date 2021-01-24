ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صور مروعة للحادث.. اختطاف وذبح امرأتين في سوريا والفاعل مجهول

الأحد 24/يناير/2021 - 03:03 م
القتيلتين
القتيلتين
Advertisements
قسم الخارجي
سادت حالة من الحزن الشديد في أوساط الأهالي بشمال سوريا بعد اغتيال مسئولتين محليتين على يد تنظيم داعش الإرهابي المتطرف - وفق أغلب الاتهامات - بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سورية.


وعبر الأهالي كما عبرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن حزنهم وإدانتهم لاغتيال المسئولتين اللتين قتلتا على يد مجهولين، ورجح الأهالي والإدارة أنهما قتلتا من قبل عناصر داعش في ريف الحسكة.


وقالت الإدارة إن الهدف من اغتيال داعش انتقامي، والعمل على  بث الرعب في نفوس الناس، من أن التنظيم لا يزال موجودا وخطيرًا وعملياته ما زالت مستمرة.


واغتال مجهولون الرئيسة المشتركة، سعدة الفيصل الهرماس، ونائبتها هند لطيف الخضير، لبلدة تل الشاير التابعة لناحية الدشيشة، في الحسكة.


وقالت هيئة المرأة في "الإدارة الذاتية" إن تلك الجريمة "تضاف إلى السجل الإرهابي لجرائم المرتزقة، هذه الجرائم تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وبث الرعب في صفوف الأهالي".


وأشار البيان إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تواصل مهمتها بالقضاء على الخلايا التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وأضاف أن المرأة أثبتت نفسها وكانت "دائما موجودة في تصديها لداعش على الساحة العسكرية".


وقالت الهيئة في البيان إنها تدين وتستنكر "بأشد العبارات العمل الإجرامي بحق زميلاتنا العضوات في بلدة تل الشاير".


 وأضافت أن تلك الجريمة "وإن دلت على شيء فإنها تدل على إفلاس المرتزقة الإرهابيين في المنطقة".


واختطف مجهولون الهرماس والخضير، ثم جرى قتلهما، واختلفت الأقاويل في طريقة القتل، هل تم  بالرصاص أم بالسيوف، حيث سبق وأن ذكرت بعض وسائل الإعلام أن القتل تم من خلال ذبحهما.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أردوغان يواصل نهب الشعب السوري.. ميليشيات تابعة للنظام التركي تنهب محطة مياه ومساحات واسعة من الأراضي بريف الحسكة الشمالي

ميليشيات موالية لتركيا تنهب محطة مياه وتستولي على أراض في ريف الحسكة شمالي سوريا

سوريا: أمريكا تنقل 60 عنصرا لـ داعش من سجون الحسكة إلى قاعدة جديدة

في الذكرى الثالثة لـ غصن الزيتون.. مظاهرات حاشدة شرقي سوريا تنديدا بالاحتلال التركي

ترشيحاتنا

تعرف على تفاصيل رحلة الأهلي إلى الدوحة للمشاركة في مونديال الأندية

اتحاد الكرة يفاضل بين 3 حكام لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز

ما كشفوه كان خطيرًا.. مصادر تفضح خطط ترامب في آخر أيامه

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور

غرفة مركزية للإنذار المبكر.. وزير الرى يعلن عن خطة عاجلة لمواجهة أخطار السيول

أول متلقي للقاح كورونا.. مدير مستشفى أبو خليفة: اللقاح آمن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور تجسسية جديدة لـ سيارة بورشه تايكان كروس توريزمو ذات السقف الطويل

ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر