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أخبار العالم

رسالة عاجلة إلى بايدن تنذره من كارثة غير مسبوقة في سوريا

الأحد 24/يناير/2021 - 12:08 م
بايدن
بايدن
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محمد علي
دعت مجموعة من الكنائس، الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لرفع العقوبات من على سوريا، وبدء صفحة جديدة بعد 10 سنوات من المعارك والاحتراب الأهلي في البلد العربي.



وفق ما ذكرت وسائل إعلام، فقد طلب مجلس كنائس الشرق ورؤساء كنائس ومرجعيات دينية، من بايدن "إلغاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، والتي تزيد من معاناته".


وقال المجلس ورؤساء الكنائس وفعاليات دينية في رسالة إلى بايدن بمناسبة توليه منصب الرئاسة: "مرة جديدة ودفاعا عن حقوق الإنسان وكرامته الإنسانية يجدد مجلس كنائس الشرق الأوسط نداءه لإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري والتي تمعن أكثر وأكثر في انتهاك حقه بالعيش بكرامة وتنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في المنطقة".


وطالبت الرسالة بـ"العمل فورا على إلغاء العقوبات الاقتصادية التي يرزح تحتها الشعب السوري منذ سنوات في ظل ظروف حياتية صعبة وأزمات اقتصادية واجتماعية وصحية تتفاقم يوميا، ولا سيما مع جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الكارثية".


وأشار المجلس إلى تقرير ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بالأثر السلبي للإجراءات القسرية الأحادية على حياة الشعب السوري، خاصة في سياق جائحة كورونا.
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