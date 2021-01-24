إسرائيل تفتتح سفارة لها في الإمارات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، افتتاح سفارة دبلوماسية لها في دولة الإمارات، وذلك ردًا على خطوة مماثلة اتخذتها الحكومة الإماراتية بإقامة سفارة لها في تل أبيب.





وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، "افُتتحت رسميًا اليوم السفارة الإسرائيلية المؤقتة في أبو ظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية إيتان نائيه الى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".





ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتفاق إقامة علاقات مع الإمارات وإعلانا نوايا لاتفاق مماثل مع البحرين تحول إلى علاقات شاملة في وقت لاحق.



