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وزيرة الصحة: لدينا مخزون من الأكسجين.. ونظام مميكن لمتابعة مستشفيات الجمهورية

الأحد 24/يناير/2021 - 11:59 م
هالة زايد، وزيرة
هالة زايد، وزيرة الصحة
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إسراء صبري
أكدت هالة زايد، وزيرة الصحة، ضرورة التوجه إلى المستشفى فور ظهور أي أعراض خاصة لدى كبار السن، معقبة "أي حد فوق سن الـ 50 وعنده مرض مزمن لازم يدخل المستشفى حتى ولو كانت الأعراض ضعيفة".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، فيروس كورونا عنيف مع بعض الحالات؛ لذا لا تهاون مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، موضحة الدولة تعاونت مع شركات وطنية وخاصة من أجل توفير الأكسجين، والعالم أجمع يعاني من نقصه.

وتابعت "لدينا تنكات أكسجين سائل في كل أنحاء الجمهورية، وكذلك شبكات الأكسجين المتوفرة"، معقبة "أقمنا حوكمة للتعامل مع الأكسجين حتى لا يحدث أي إهدار له".

وأوضحت "الوزارة تابعت استخدامات الأكسجين في كل مستشفيات الدولة، ولدينا نظام مميكن يتم من خلاله متابعة كل مستشفيات مصر"، مشيرة إلى أن النظام يتيح كافة التفاصيل الخاصة بالمستشفيات بداية من عدد الأسرة وحتى تنكات الأكسجين وغيره.

واختتمت "الفترة الماضية شهدت مزيد من الإنتاج الخاص بالأكسجين، وعليه أصبح ليدنا مخزون من الأكسجين في الكثير من المحافظات".
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