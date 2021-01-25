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فن

مصباح علاء الدين لـ محمد رمضان تريند رقم 1 على يوتيوب

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:26 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حقق فيديو كليب أغنية "مصباح علاء الدين" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا حيث احتل التريند رقم 1 بعد طرحه عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "من صغري كنت شايف وانا بلمس النجوم .. ولا عمري كنت خايف كل اما أقع بقوم .. وحلمت بالبطولة جايلك ياصفوف يا أولي .. وأدي حلم الطفولة أهو اتحقق فيوم .. ماكانش ليا واسطة مادعكتش الفانوس .. بالعكس حلمت حلم  كان رؤية مش كابوس".

والناس الطيبين واقفين مستجدعين .. هما ودعوة أمي مصباح علاء الدين.. من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم .. اعدائي يكتروا يختفوا يظهروا مافرقش معايا الهجوم .. لما انا مش فارق معاك والناس كلها وياك .. إسأل عيلتك تقولك بنشوفه من وراك".



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