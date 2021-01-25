أخبار الفن| نجوم الفن ينعون الراحلة عبلة الكحلاوي.. معلومات عن المخرج الكبير يوسف شاهين

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:









حقق فيديو كليب أغنية "مصباح علاء الدين" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا حيث احتل التريند رقم 1 بعد طرحه عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".









نعى الكابتن أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي والتى توفيت مساء أمس إثر إصابتها بفيروس كورونا.









يحل اليوم الإثنين 25 يناير ذكرى ميلاد المخرج الكبير يوسف شاهين.

ولد يوسف شاهين في ٢٥ يناير ١٩٢٦ في الإسكندرية لأب لبناني كاثوليكي في زحلة وأم من أصول يونانية ودرس في كلية فيكتوريا وحصل على الثانوية.









توفيت منذ قليل الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية مساء اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي.









حرصت الفنانة ياسمين صبري، على نعي الشيخة الراحلة عبلة الكحلاوي التي رحلت عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية.









نعت الفنانة صابرين ، الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي التى توفيت مساء امس إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.









نعت الفنانة هالة صدقي، الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي التى توفيت مساء امس إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.







