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فن

كنت أتمنى شرف مقابلتها.. ياسمين صبري تنعى عبلة الكحلاوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:55 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حرصت الفنانة ياسمين صبري، على نعي الشيخة الراحلة عبلة الكحلاوي التي رحلت عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية.

كتبت ياسمين، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "تويتر": "البقاء لله في الشيخة #عبلة_الكحلاوي كنت اتمني شرف مقابلتها. ان شاء الله في مكان افضل و في نور.. إنا لله وانا اليه راجعون".

يذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتهانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة. 

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