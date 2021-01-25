كنت أتمنى شرف مقابلتها.. ياسمين صبري تنعى عبلة الكحلاوي

حرصت الفنانة ياسمين صبري، على نعي الشيخة الراحلة عبلة الكحلاوي التي رحلت عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية.





كتبت ياسمين، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "تويتر": " البقاء لله في الشيخة #عبلة_الكحلاوي كنت اتمني شرف مقابلتها. ان شاء الله في مكان افضل و في نور.. إنا لله وانا اليه راجعون".



