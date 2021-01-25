حدث ليلًا.. بشرى سارة بخصوص أعداد كورونا.. مذيع كويتي يعتنق المسيحية.. سبب وفاة عبلة الكحلاوي.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:





- الصحة: تسجيل 674 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و57 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126497 حالة حتى اليوم.. للمزيد اضغط هنا





- أشرف قاسم: لا يوجد عروض لمصطفى محمد .. والأزمة المالية تمنع الزمالك من ضم لاعبين

نفى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك وصول أي عرض لضم مصطفى محمد في الوقت الحالي. . للمزيد اضغط هنا





- وكيل كارتيرون يكشف تفاصيل عرض التعاون لـ أوباما

كشف حازم فتوح وكيل باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي عن تفاصيل العرض المغري الزي تلقاه يوسف "أوباما" للانتقال إلى الدوري السعودي. . للمزيد اضغط هنا





- جورج كلوني: لهذا السبب منحت 14 من أصدقائي المقربين مليون دولار لكل واحد

علق النجم العالمى جورج كلونى، على منحة 14 من أصدقائه المقربين مليون دولار لكل واحد منهم.. للمزيد اضغط هنا





- هاجر أحمد تتألق في الحلقة الأخيرة من ضربة معلم

تألقت الفنانة هاجر أحمد، بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضربة معلم" حيث أشاد بها الجمهور. . للمزيد اضغط هنا





- تصلبت.. مذيع كويتي يرتد عن الإسلام ويعتنق المسيحية

أعلن المذيع الكويتي محمد المؤمن، اعتناقه الديانة المسيحية، في فيديو انتشر بصورة موسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. . للمزيد اضغط هنا





- الصحة تكشف عن سبب تدهور حالة عبلة الكحلاوي: دخلت المستشفى وحالتها متأخرة

نعت الوزيرة هالة زايد، الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، قائلة "كنت أتابع حالتها باستمرار". . للمزيد اضغط هنا





- الصحة تكشف سبب تأجيل 30% من الأطباء الحصول على لقاح كورونا.. وسبب تدهور حالة عبلة الكحلاوي

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إننا نأمل أن يكون اللقاح بداية لانحصار الوباء في العالم ، وتابعت: نحن أول دول أفريقيا تبدء في منح اللقاح لمواطنيها، متابعة: نأمل أن يحدث تحورات تعمل على إضعاف الفيروس حتى لا يكون احتياجنا للقاح دائم. . للمزيد اضغط هنا





- لمواجهة كورونا.. قرار عاجل من الرئيس الأمريكي

كشف مسئولون في البيت الابيض، عن عزم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، اتخاذ قرار بفرض قيود على المسافرين من خارج الولايات المتحدة من البرازيل وأيرلندا والمملكة المتحدة و26 دولة أوروبية أخرى، اليوم الإثنين. . للمزيد اضغط هنا





- هدفا صلاح خطوة مهمة.. تعليق كلوب على خسارة ليفربول من مان يونايتد

تأهل فريق مانشستر يونايتد لدور الـ 8 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه علي ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين. . للمزيد اضغط هنا





- عمره 98 مليون سنة.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ| صور

. للمزيد اضغط هنا اكتشف علماء الحفريات بقايا ديناصور عاش قبل 98 مليون عامًا في الأرجنتين، فيما يعتقدون أنه أكبر ديناصور قد تم العثور عليه على الإطلاق.





- قصف بالهاون.. تفاصيل القصف المتبادل بين السودان وإثيوبيا على الحدود

كشف موقع "سودان تريبون" تفاصيل القصف المتبادل بين السودان وإثيوبيا على الحدود بين البلدين. . للمزيد اضغط هنا





- مجرد حادثة سير.. المسئول عن قضية عمر خورشيد يكشف تفاصيل ومعلومات لأول مرة

قال محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق والذي كان مسئولا عن قضية عمر خورشيد، إنه خلال وقت قضية مقتل خورشيد كان رتبتي رائدا، معقبا: "كنا ساهرانين فى قضية قتل فى قسم الهرم.. الساعة 3 الصبح سمعنا صوت شديد جدا لدرجة أننا توقعنا أن طيارة سقطت. . للمزيد اضغط هنا



