لمواجهة كورونا.. قرار عاجل من الرئيس الأمريكي

كشف مسئولون في البيت الابيض، عن عزم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، اتخاذ قرار بفرض قيود على المسافرين من خارج الولايات المتحدة من البرازيل وأيرلندا والمملكة المتحدة و26 دولة أوروبية أخرى، اليوم الإثنين.





وأكد المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمر، أن جنوب إفريقيا ستُضاف إلى القائمة المحظورة بسبب مخاوف بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا في الدولة.





وقام بايدن بإلغاء أمر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أيامه الأخيرة في منصبه والذي دعا إلى تخفيف قيود السفر اعتبارًا من يوم الثلاثاء.





ويعد هذا القرار ليس مفاجئًا، لكن إضافة جنوب إفريقيا إلى قائمة السفر المقيدة يسلط الضوء على قلق الإدارة الجديدة بشأن الطفرات في الفيروس.





وأصدر بايدن الأسبوع الماضي أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الفيدرالية إلى مطالبة المسافرين الجويين الدوليين بالحجر الصحي عند وصول الولايات المتحدة. ويتطلب الأمر أيضًا أن يحصل جميع الركاب المتجهين إلى الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق على سلبية فحص كورونا في غضون ثلاثة أيام قبل السفر.



























