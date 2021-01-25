الصحة تكشف عن سبب تدهور حالة عبلة الكحلاوي: دخلت المستشفى وحالتها متأخرة

نعت الوزيرة هالة زايد، الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، قائلة "كنت أتابع حالتها باستمرار".





وأضافت "زايد" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" "









وتابعت أن رئيس اللجنة العلمية تواجد صباح أمس مع عبلة الكحلاوي وذكر أن حالتها كانت متدهورة للغاية.









أكدت ضرورة التوجه إلى المستشفى فور ظهور أي أعراض خاصة لدى كبار السن، معقبة "أي حد فوق سن الـ 50 وعنده مرض مزمن لازم يدخل المستشفى حتى ولو كانت الأعراض ضعيفة".





عبلة الكحلاوي دخلت المستشفى وحالتها متأخرة، ولهذا نناشد كبارالسن اللجوء للمستشفيات فور الإصابة".