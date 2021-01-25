كيلو الفراخ البلدي بـ 35 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 25-1-2021

ينشر "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية ، اليوم، الاثنين 25 يناير 2021 ، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.





وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 21 و22 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و 16 جنيهًا للكيلو.





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وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 3 جنيهات و 3.75جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 2 جنيه و 2.50 جنيه والكتكوت البلدي بين 3 جنيهات و 3.25 جنيه.





سعر البيض في البورصة

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 34 و 35 جنيهًا للكرتونة، والبيض الاحمر بين 36 و 37 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 37 و 38 جنبها للكرتونة.



