علاج منزلى للخراج بمضادات حيوية طبيعية

علاج منزلى للخراج

خراج. إذا لم يتم علاجها ، يمكن أن تنتشر العدوى إلى اللثة وعظام الفم ويجب أن يعالج طبيب الأسنانالأسنان ، لكن بعض العلاجات المنزلية يمكن أن تخفف الانزعاج الناجم عن العدوى.





علاج خراج الضرس فى البيت







1. شطف المياه المالحة

2. صودا الخبز

3. زيت الأوريجانو الأساسي





علاج الخراج بالثوم



الثوم علاج طبيعي آخر له تاريخ قديم في العديد من الاستخدامات العلاجية المفيدة ، بما في ذلك كمدير للألم وقاتل للبكتيريا.



لاستخدام هذا العلاج:



اصنعى عجينة بسحق فص ثوم طازج وافركي المعجون على المنطقة المصابة ويمكن تكرار ذلك عدة مرات في اليوم.



متى ترى الطبيب...





الأسنان الخاملة عدوى خطيرة يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الوجه والعينين إذا تركت دون علاج.

إذا كان لديك خراج في الأسنان ، فاستشر الطبيب على الفور وطبيب الأسنان في أسرع وقت ممكن. يُقصد بالعلاجات المنزلية المذكورة أعلاه أن تكون علاجات تكميلية لتلك التي يصفها الطبيب. قد تحتاج إلى مضادات حيوية فورية وعناية بالأسنان







علاج الخراج بالبصل



اصنعى عجينة بسحق البصل طازج وافركي المعجون على المنطقة المصابة ويمكن تكرار ذلك عدة مرات في اليوم.





علاج منزلى للخراج بالضغط بارد





يساعد الضغط البارد فىتقليل الألم والتورم.

المراجع webmd



