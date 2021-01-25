علاج منزلى للخراج بمضادات حيوية طبيعية

إذا كنت تبحثين عن علاج منزلى سريع للخراج بدون مضادات حيوية يمكنك الوصول إليه من مطبخك بسهولة.
إليك علاج الخراج فى البيت بسرعه لتفادى الأعراض المزعجة لتلك العلاجات فى أقل وقت وبسرعه مذهلة من مطبخك
علاج منزلى للخراج
يمكن أن تنشأ عن الإصابات التي تتطور داخل السن. يمكن للبكتيريا أن تدخل السن عندما تتكسر أو تتكسر أو تتحلل.
بمجرد وصول البكتيريا إلى مركز السن وتصيب السن بالعدوى ، يتراكم القيح في السن. يتضخم القيح الموجود في السن وينتج عنه ألم في الأسنان
1. شطف المياه المالحة
يعد شطف فمك بالماء المالح خيارًا سهلًا وبأسعار معقولة للتخفيف المؤقت للأسنان الخاملة. يمكن أن يعزز أيضًا التئام الجروح وصحة اللثة.
لاستخدام هذا العلاج:
اخلطي نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام العادي مع نصف كوب من ماء الصنبور الدافئ.
اشطف فمك بالماء المالح. حاولى أن تمضمضى به داخل فمك لمدة دقيقتين على الأقل.
ابصق الماء للخارج.
كرر ما يصل إلى ثلاث مرات في اليوم.
2. صودا الخبز
صودا الخبز قد يكون لديك بالفعل بعض في خزانة مطبخك وتعد صودا الخبز ممتازة لإزالة البلاك في الفم. كما أن لها خصائص مضادة للجراثيم.
لاستخدام هذا العلاج:
اخلطي نصف ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع نصف كوب من الماء ورشة ملح واغسلى المزيج في فمك لمدة تصل إلى خمس دقائق.
ثم ابصقيه ، وكررى حتى الانتهاء من الخليط ويمكنك تكرار ذلك مرتين يوميًا.
3. زيت الأوريجانو الأساسي
زيت الأوريجانو هو زيت أساسي يمكن شراؤه من متجر الأطعمة الصحية أو الصيدليات. يمكنك أيضا أن تجدهاعبر الإنترنت .
زيت الأوريجانو مضاد للبكتيريا ومضاد للأكسدة. قد يساعد في تقليل تورم وألم الأسنان الخاملة. تأكد من تخفيف أي زيت أساسي بزيت ناقل لمنع المزيد من التهيج. إليك كيفية اختيار زيت ناقل.
لاستخدام هذا العلاج:
امزجى بضع قطرات من زيت الأوريجانو الأساسي مع أونصة واحدة من الزيت الناقل وضعى بضع قطرات من هذا الخليط على كرة قطنية أو ممسحة وضعى الكرة القطنية على المنطقة المصابة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق ثم قومى بإزالة كرة القطن أو المسحة. اتركي المزيج لمدة 10 دقائق على الأقل ، ثم اشطفيه.
الثوم علاج طبيعي آخر له تاريخ قديم في العديد من الاستخدامات العلاجية المفيدة ، بما في ذلك كمدير للألم وقاتل للبكتيريا.
لاستخدام هذا العلاج:
اصنعى عجينة بسحق فص ثوم طازج وافركي المعجون على المنطقة المصابة ويمكن تكرار ذلك عدة مرات في اليوم.
متى ترى الطبيب...
لاستخدام هذا العلاج:
ضعى مكعبات الثلج في منشفة جافة وضعى الكمادة على جلدك بالقرب من المنطقة المصابة ويمكن استخدام الضغط لمدة 15 دقيقة.
قد يتكرر هذا عدة مرات في اليوم.
علاج منزلى للخراج
يمكن أن تنشأ عن الإصابات التي تتطور داخل السن. يمكن للبكتيريا أن تدخل السن عندما تتكسر أو تتكسر أو تتحلل.
بمجرد وصول البكتيريا إلى مركز السن وتصيب السن بالعدوى ، يتراكم القيح في السن. يتضخم القيح الموجود في السن وينتج عنه ألم في الأسنان
إذا لم يتم علاجها ، يمكن أن تنتشر العدوى إلى اللثة وعظام الفم ويجب أن يعالج طبيب الأسنان خراج.الأسنان ، لكن بعض العلاجات المنزلية يمكن أن تخفف الانزعاج الناجم عن العدوى.
علاج خراج الضرس فى البيت
يمكن استخدام العلاجات المنزلية التالية جنبًا إلى جنب مع العلاجات الموصوفة لعلاج خراج الأسنان فى البيت إليك أبرز تلك العلاجات
1. شطف المياه المالحة
يعد شطف فمك بالماء المالح خيارًا سهلًا وبأسعار معقولة للتخفيف المؤقت للأسنان الخاملة. يمكن أن يعزز أيضًا التئام الجروح وصحة اللثة.
لاستخدام هذا العلاج:
اخلطي نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام العادي مع نصف كوب من ماء الصنبور الدافئ.
اشطف فمك بالماء المالح. حاولى أن تمضمضى به داخل فمك لمدة دقيقتين على الأقل.
ابصق الماء للخارج.
كرر ما يصل إلى ثلاث مرات في اليوم.
2. صودا الخبز
صودا الخبز قد يكون لديك بالفعل بعض في خزانة مطبخك وتعد صودا الخبز ممتازة لإزالة البلاك في الفم. كما أن لها خصائص مضادة للجراثيم.
لاستخدام هذا العلاج:
اخلطي نصف ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع نصف كوب من الماء ورشة ملح واغسلى المزيج في فمك لمدة تصل إلى خمس دقائق.
ثم ابصقيه ، وكررى حتى الانتهاء من الخليط ويمكنك تكرار ذلك مرتين يوميًا.
3. زيت الأوريجانو الأساسي
زيت الأوريجانو هو زيت أساسي يمكن شراؤه من متجر الأطعمة الصحية أو الصيدليات. يمكنك أيضا أن تجدهاعبر الإنترنت .
زيت الأوريجانو مضاد للبكتيريا ومضاد للأكسدة. قد يساعد في تقليل تورم وألم الأسنان الخاملة. تأكد من تخفيف أي زيت أساسي بزيت ناقل لمنع المزيد من التهيج. إليك كيفية اختيار زيت ناقل.
لاستخدام هذا العلاج:
امزجى بضع قطرات من زيت الأوريجانو الأساسي مع أونصة واحدة من الزيت الناقل وضعى بضع قطرات من هذا الخليط على كرة قطنية أو ممسحة وضعى الكرة القطنية على المنطقة المصابة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق ثم قومى بإزالة كرة القطن أو المسحة. اتركي المزيج لمدة 10 دقائق على الأقل ، ثم اشطفيه.
علاج الخراج بالثوم
الثوم علاج طبيعي آخر له تاريخ قديم في العديد من الاستخدامات العلاجية المفيدة ، بما في ذلك كمدير للألم وقاتل للبكتيريا.
لاستخدام هذا العلاج:
اصنعى عجينة بسحق فص ثوم طازج وافركي المعجون على المنطقة المصابة ويمكن تكرار ذلك عدة مرات في اليوم.
متى ترى الطبيب...
الأسنان الخاملة عدوى خطيرة يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الوجه والعينين إذا تركت دون علاج.
إذا كان لديك خراج في الأسنان ، فاستشر الطبيب على الفور وطبيب الأسنان في أسرع وقت ممكن. يُقصد بالعلاجات المنزلية المذكورة أعلاه أن تكون علاجات تكميلية لتلك التي يصفها الطبيب. قد تحتاج إلى مضادات حيوية فورية وعناية بالأسنان
إذا كان لديك خراج في الأسنان ، فاستشر الطبيب على الفور وطبيب الأسنان في أسرع وقت ممكن. يُقصد بالعلاجات المنزلية المذكورة أعلاه أن تكون علاجات تكميلية لتلك التي يصفها الطبيب. قد تحتاج إلى مضادات حيوية فورية وعناية بالأسنان
علاج الخراج بالبصل
اصنعى عجينة بسحق البصل طازج وافركي المعجون على المنطقة المصابة ويمكن تكرار ذلك عدة مرات في اليوم.
علاج منزلى للخراج بالضغط بارد
يساعد الضغط البارد فىتقليل الألم والتورم.
لاستخدام هذا العلاج:
ضعى مكعبات الثلج في منشفة جافة وضعى الكمادة على جلدك بالقرب من المنطقة المصابة ويمكن استخدام الضغط لمدة 15 دقيقة.
قد يتكرر هذا عدة مرات في اليوم.
المراجع webmd