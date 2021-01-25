84 مليون جنيه لتمويل خدمات المياه والصرف الصحى بـ ملوي في 2020

أكد المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز ملوى بتكلفة تقدر بحوالى 84 مليونا و660 ألف جنيه وذلك فى عام ٢٠٢٠.





يأتى ذلك فى إطار تكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.





وأضاف الشهاوى أنه تم تنفيذ شبكات لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 16 مليونا و810 الاف جنيه؛ كما إجراء صيانات بمحطات المياه والصرف الصحي بتكلفة 4 ملايين و892 ألف جنيه.









وأوضح أنه تم الانتهاء من احلال وتجديد عدد 6 طلمبات غواطس لمحطات مياه (البرشا – ام قمص – تندة – اتقا – قلبا – الروضة) بتكلفة إجمالية (4 مليون و 500 ألف جنيه).





وأشار إلى التغلب على مشكلات ضعف المياه في قرية الريرمون والبياضية من خلال تنفيذ خط قطر 8 بوصة يغذى قرى الريرمون والبياضية ودير الملاك وعزبة الحور، وربطه بمحطة مياه شرق المدينة المرشحة ليكون بديلا للمياه الجوفية بتكلفة إجمالية مليون وستمائة الف جنيها.





وقال إنه تنفيذ خط 6 بوصة مغذ لعزبة رستم وعزبة عبد الواحد والعزب المجاورة بطول 2 كيلو متر بتكلفة إجمالية مليون وثلاثمائة الف جنيه، واحلال وتجديد بخط المياه قطر 8 بوصة بداية من دير ابوفانا لعرب ابوقلتة، بطول 3.5 كيلو متر بتكلفة إجمالية ثلاثة مليون وخمسمائة الف جنيه، وتدعيم 2.5 كيلو متر مواسير بقرية أبو قلتة بقطر 12 بوصة، واحلال 700 متر مواسير بتكلفة إجمالية ثلاثة مليون وخمسمائة الف جنيه،للتغلب علي انقطاع المياه لفترات طويلة.





وأضاف أنه تم تدعيم عدد 11 شارع بقرية المحرص بطول 1400 متر بقطر 4 بوصة بتكلفة إجمالية مليون وخمسمائة الف جنيه، وإحلال وتجديد 2 كيلو متر مواسير وتدعيم 2 كيلو متر أخرى بقرية منشأة المغالقة بتكلفة إجمالية ثلاثة مليون وخمسمئة الف جنيه.





وذكر أنه تم تنفيذ خط بقطر 6 بوصة بطول 2 كيلو متر بقرية منشأة المغالقة بتكلفة إجمالية مليون وستمائة الف جنيه.









وأوضح أنه تم تطهير بيارات محطات رفع (رقم 3 )ومحطة رفع (رقم 4) ومحطة رفع (رقم 5) ومحطة صرف المعصرة ومحطة رفع (سنجرج) بتكلفة إجمالية 50000 جنيه.









وتابع رئيس شركة المنيا أنه جارى تأهيل محطة العرين المرشحة للحصول علي شهادة TSM ، حيث تم الانتهاء من اعمال الصيانة الكهربية والميكانيكية وتفعيل برنامج الصيانة (MASTER وتدريب العاملين بالمحطة للحصول علي شهادة الدفاع المدني والاسعافات الاولية بتكلفة إجمالية 15 ألف جنيه).







