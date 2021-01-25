واحدة وصلت إلى الصفر.. 8 مدن تسجل أدنى درجات حرارة بالسعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، عن درجات الحرارة الأدنى المسجلة في البلاد اليوم.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال المركز إن مدن المملكة التي سجلت أدنى حرارة فجر اليوم هي: القريات (0) طريف (2) عرعر (3.7) القيصومة (4.8) سكاكا (5.8) رفحا (6.1) وتبوك ونجران (6.2).





وكان المركز توقع في وقت سابق، تأثر شمال وغرب ووسط المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي، بنشاط الرياح المثيرة للأتربة وفرص لهطول الأمطار، يلي ذلك تساقط للثلوج على مرتفعات منطقة تبوك وأجزاءٍ من شمال المملكة وانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق.





من جانبه، توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني؛ حالة جوية من الأربعاء المقبل، يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة.





وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تكون بأجزاءٍ محدودة ومتفرقة من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والشمالية وحائل والقصيم وتهامة الباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والكويت".





وتابع: "احتمال ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح".