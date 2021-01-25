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الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع وزير الداخلية وقيادات الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:14 ص
الرئيس السيسي يلتقط
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية
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فرح علاء الخولي
التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من قيادات الوزارة، في اثناء احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69 .

وذلك بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة.

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور تكريما لروح الشهداء خلال إحتفالية عيد الشرطة الـ69.

وتحتفل الدولة المصرية اليوم بالذكرى الـ٦٩ لاعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الانجليزى للدفاع عن مدينة الاسماعيلية عام ١٩٥٢ .

ولم ينته تضحيات رجال الشرطة عند هذة المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن، حيث قدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الارهابية خلال الفترة الماضية بعد سقوط حكمهم .
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