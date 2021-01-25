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فن

ملك أحمد زاهر تشارك والدها بطولة فيلم "الفارس"

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:34 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تشارك الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر والدها في فيلم "الفارس" الذى يعد أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما.

وتجسد دور شقيقته ضمن الأحداث، ومن المقرر تصوير أولى مشاهده خلال الفترة المقبلة بعد اختيار الابطال المشتاركين في العمل، وحتى الآن انضم الفنان حسين فهمى إلى أسرة الفيلم وهو من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج أيمن يوسف.

فيلم "الفارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر، مع المنتج أيمن يوسف بعد النجاح الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم "زنزانة 7"، والذى عرض في نوفمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا.

من ناحية أخرى تشارك أيضا ملك والدها في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذى يعرض حاليا مع مى عمر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، من إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.
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