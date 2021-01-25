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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بالشوارع والميادين ويتابع معدلات التنفيذ

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:44 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
 

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال الرصف الجارى تنفيذها ببعض شوارع وميادين حى غرب ضمن خطة رد الشىء لأصله والتي تنفذها الهيئة القومية للطرق مشددًا على استكمال أعمال الرصف وصيانة الطرق وتقديم الدعم الفني لتطوير نظم الصيانة تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الرصف والصيانة المستمرة للطرق بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

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حيث تفقد المحافظ أعمال الرصف التي تتم ببعض شوارع حي غرب وتابع الأعمال التي تم تنفيذها بشارع المدينة الجامعية لجامعة أسيوط استكمالًا لخطة رد الشئ لأصله وتابع المحافظ معدلات التنفيذ وجودة الأعمال.  




 وأكد محافظ أسيوط على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ومراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.



وأشار المحافظ إلى إنه تم اعتماد ما يقارب من 400 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 – 2021 لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز ومتابعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة ومنها أعمال الرصف التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين موجهًا بضرورة التنسيق بين مسئولي الهيئة القومية للطرق ورؤساء المراكز والأحياء لبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي سيجري تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة والاستفادة من خبرات الهيئة.
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