محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بالشوارع والميادين ويتابع معدلات التنفيذ





تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال الرصف الجارى تنفيذها ببعض شوارع وميادين حى غرب ضمن خطة رد الشىء لأصله والتي تنفذها الهيئة القومية للطرق مشددًا على استكمال أعمال الرصف وصيانة الطرق وتقديم الدعم الفني لتطوير نظم الصيانة تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الرصف والصيانة المستمرة للطرق بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.





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حيث تفقد المحافظ أعمال الرصف التي تتم ببعض شوارع حي غرب وتابع الأعمال التي تم تنفيذها بشارع المدينة الجامعية لجامعة أسيوط استكمالًا لخطة رد الشئ لأصله وتابع المحافظ معدلات التنفيذ وجودة الأعمال.

















وأكد محافظ أسيوط على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ومراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.











