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خلال إجازة منتصف العام الدراسي .. أنشطة طلابية تقدمها جامعة عين شمس.. ندوات ثقافية وحملات توعية ورحلات ومسابقات علمية ورياضية

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:58 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
مسابقات فنية وندوات ثقافية ورحلات لأماكن أثرية بتربية نوعية عين شمس 
دورى كرة القدم ومعسكرات كشفية بطب أسنان عن شمس 
 أنشطة يقدمها إتحاد طلاب جامعة عين شمس بإجازة منتصف العام 



 يرصد موقع صدى البلد الأنشطة الطلابية التي تقدمها كليات جامعة عين شمس أثناء أجازة نصف العام وقبل بدء إختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول.



قال أحمد لاشين رئيس إتحاد طلاب جامعة عين شمس ، أن الإتحاد الطلابي يهتم بتقديم الأنشطة الطلابية التي تهم وتساعد الطلاب في الإستفادة من وقتهم وذلك بعد الإعتماد علي التعليم الأون لاين عبر الانترنت بسبب إنتشار جائحة كورونا 

كما اوضح لاشين خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد ، أن الإتحاد الطلابي قدم حملة تعرفية بالإتحاد الطلابي وأنشطتة وذلك لإتاحة معرفة كافة ما يقدمة الإتحاد الطلاب ، لافتًا الى حمله محو الأمية والتي تستهدف الطلاب اولًا عن طريق إجابة كافة الإستفسارات التي يحتاجها الطلاب 

وأكد رئيس إتحاد الطلاب علي الإهتمام بالنشاط الرياضي وذلك من خلال إعداد فرق رياضية مدربة بأعلي جودة لتمثل أسم الجامعة في المسابقات الكبرى علي مستوي مصر والجامعات


 ومن جانبة ، قال الطالب وحيد هشام رئيس إتحاد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، أن الانشطة  الطلابية تسير بشكل إيجابي من خلال صفحات الإتحاد عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، لافتًا الى تقديم لجنة الجوالة العديد من الورش الفنية عبر القناة الخاصة بها  علي اليوتيوب بالإضافة الى العديد من المسابقات التي تساعد الطلاب في إستغلال الوقت بشكل صحيح  

كما أوضح "هشام " خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد ، أن الجوالة قدمت مسابقة " أفضل قطعة فنية " التي تتميز بعرض الأعمال الفنية التي أعدها الطلاب وعرضها من خلال الأنترنت ، مشيرًا الي تقديم جوائز قيمة للطلاب  الفائزين 

وأشار رئيس إتحاد الطلاب الى أنه قد تم تقديم عدة ندوات للطلاب والتي تعد اخرهم تقديم  ندوة بعنوان " المشروعات الصغيرة " ، مؤكدًا علي تشجيع للطلاب التي تقدم مشروعات صغيرة ومساعدة الطلاب البادئين عبر هذه الندوة 

وأستطرد ، ان أيضًا يتم تقديم رحالات للطلاب من خلال الأنترنت  بعنوان " فسحني "وذلك من خلال زيارة الاماكن الأثرية والمتاحف وغيرها وتصويرها للطلاب    
    
وعلي هذا الصعيد ، قال محمد تركى رئيس إتحاد طلاب كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس ، أن الانشطة الطلابية تعمل عبر مواقع التواصل الإجتماعى خلال إجازة منتصف العام الدراسي ومن بعد الإعتماد علي التعليم عن بعد 

كما اوضح تركى  خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد ،أن لجنة الجوالة قد قدمت  "إيفنت "عبر الإنترنت لتعريف الطلاب ما هي صفات القائد المدير وكيفية إكتساب هذة الصفات عبر مرور الوقت بالأضافة الي الأساليب الكشفية  حيث أستمر لمدة يومان 

وأشار رئيس الإتحاد الى الأهتمام بالانشطة الرياضية التي يهتم بها الشباب وذلك عبر تقديم دورى كرة القدم من خلال الإنترنت وتنظيم فرق ومجوعات طلابية ، مؤكدًا علي تقديم جوائز قيمة للفائزين      

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