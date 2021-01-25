تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 25-1-2021

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية،في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 و100، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11520 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2359 نقطة.
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وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 14067 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4445 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 2344 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3362 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1076 نقطة.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11520 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2359 نقطة.
اقرأ أيضا.. قطاع الأعمال: 13 مليار جنيه لتطوير شركة "مصر للألومنيوم"
وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 14067 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4445 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 2344 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3362 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1076 نقطة.