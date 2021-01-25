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اقتصاد

قطاع الأعمال: 13 مليار جنيه لتطوير شركة "مصر للألومنيوم"

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:01 ص
مصر للالومنيوم
مصر للالومنيوم
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علياء فوزى
أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام  مشروعا لتطوير شركة مصر للألومنيوم وتحسين اقتصاديات التشغيل، يتضمن المشروع إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين بتكلفة تقديرية حوالي 13 مليار جنيه، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية (التي تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج)، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.


ووقع الاختيار على شركة "بكتل" العالمية كاستشاري لإعداد دراسة الجدوى ومتابعة المشروع، والتي من المقرر أن تنتهي من دراسة الجدوى في منتصف 2021.

 وكانت الشركة قد قامت بتاريخ 17/2/2020، بالإعلان عن مناقصة  لاختيار استشاري المشروع لتأهيل وتحديث مصنع الألومنيوم، حيث اشترت الكراسة عدد 6 شركات عالمية ومحلية ثم تم الاجتماع بالجهات الاستشارية المتقدمة للرد على كافة الاستفسارات.

من ناحية أخرى، تم طرح مناقصة عامة لتقديم خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى لمشروع "خط إنتاج "جنوط السيارات "وقد تقدم عدد 6 شركات عالمية للمناقصة وجار دراسة العروض المقدمة.
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