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توك شو

السيسى: لدينا فرصة للعمل على قوة دفع الصناعة فى مصر خلال الـ3 سنوات القادمة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:03 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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ريهام فيكتور
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اننا التزمنا بتطوير القرى المصرية خلال 3 سنوات ، وهو تحدى حقيقى ، منوهًا إلى ان هناك فرصة كبيرة جدا لكافة الصناعة المصرية التى تغذي الكثير من الاحتياجات المطلوبة لصالح هذه المبادرة . 

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته المذاعة اليوم بعيد الشرطة ، ان المطالب التي حصرها حتى الآن الخاصة بكهرباء الريف يصل إلى 66 إلى 70 مليار جنيه ، مؤكدا ان هذا الرقم فى قطاع الكهرباء فقط .

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إلى أن المواد التى يتم الإنفاق عليها وحجم العمل وتجهيز المواقع كلها تتطلب مبالغ مالية ، لافتًا إلى أننا لدينا فرصة للعمل على قوة دفع الصناعة فى مصر خلال الـ3 سنوات القادمة لأننا نعمل على ما يقرب من 500 مليار جنيه التى تم حصرهم حتى الآن لتنفيذ هذه المبادرة .
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