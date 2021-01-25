السيسى: لدينا فرصة للعمل على قوة دفع الصناعة فى مصر خلال الـ3 سنوات القادمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اننا التزمنا بتطوير القرى المصرية خلال 3 سنوات ، وهو تحدى حقيقى ، منوهًا إلى ان هناك فرصة كبيرة جدا لكافة الصناعة المصرية التى تغذي الكثير من الاحتياجات المطلوبة لصالح هذه المبادرة .





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته المذاعة اليوم بعيد الشرطة ، ان المطالب التي حصرها حتى الآن الخاصة بكهرباء الريف يصل إلى 66 إلى 70 مليار جنيه ، مؤكدا ان هذا الرقم فى قطاع الكهرباء فقط .



