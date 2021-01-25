جددي وصفتك.. أبرز 7 لمسات لطبق سلطة لذيذ وصحي

مما لاشك فيه أن تناول السلطة يوميًا يعزز من صحتك و يقوي المناعة وفقًا للعناصر الغذائية الوفيرة الموجودة بها، لكنك بالتأكيد ستحتاجين للتجديد حتى لا تشعري بالملل من تناول نفس الطبق بنفس المكونات كل يوم.





لذلك نستعرض لك وفقًا لتقرير بموقع "Bold Sky” بعض الإضافات للسلطة، والتي ستمنحك طعمًا لذيذًا، بالإضافة إلى القيمة الغذائية العالية.





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1. رش التوابل

هذا ما تفعله بالتأكيد لإضافة مذاق لسلطتك، لكن الملح لا يكفي، فيمكنك إضافة الفلفل الحار أو الكركم أو الشمر و الكمون إلى السلطة لأن لها تأثيرًا هائلًا في بناء صحة جيدة.





2. الفراخ للحصول على البروتين

سلطة الخضار الكاملة هي بالتأكيد صحية بحد ذاتها. لكن لا يمكنك تجاهل المذاق المعتاد لها، فقط أضف الفراخ المسلوقة وستجعلها أكثر صحة لأنها سوف تلبّي حاجة جسمك من البروتين.





3. إضافات الجبن

ستكون السلطات أكثر صحة وذات طعم لذيذ، مع بعض الجبن المبشور أو المذاب، ففي بعض الأحيان يصبح من الصعب جعل أطفالك يأكلون الخضار، لكن إذا قمت برش بعض جبن الموزاريلا أو جبن البارميزان عليها، فسوف يحبون تناولها.





4. استخدم الثوم

للثوم العديد من الفوائد التي لا يمكن تجاهلها، فهو يمنع السرطان ويقلل أيضًا من آلام التهاب المفاصل، كما أنه يوفر لك مناعة قوية، لذلك لا تتجاهل الثوم لإضافته إلى سلطتك.





5. عصير الليمون للتتبيلة

لتتبيل السلطات الصحية، يعتبر عصير الليمون بمثابة اللمسة الأخيرة، فمهما كان ما تصنعه، سلطة نباتية أو غير نباتية أو سلطة فواكه، فإن بضع قطرات من عصير الليمون تعزز الطعم أكثر من ذي قبل والليمون فعال في إنقاص الوزن أيضًا.





6. استخدام سمك السلمون

مع مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، يعتبر سمك السلمون مصدرًا مهمًا لصنع السلطات الصحية، كما أنه يوفر البروتين لوجبتك ويشعرك بالشبع لفترة طويلة.





7. الأفوكادو

يمكن أن يكون الأفوكادو أفضل طريقة لإعداد سلطات صحية للأشخاص النباتيين، فإذا لم تكن تحب الدجاج أو اللحم فسوف يمنحك الأفوكادو ما يكفي من البروتين، كما أنه سيزود السلطة خاصتك بطعم لذيذ.