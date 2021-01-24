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مرأة

احرص على تناولها.. 6 أطعمة تقوي المناعة وتحمي من الإصابة بنزلات البرد

الأحد 24/يناير/2021 - 09:38 ص
أطعمة تقوي المناعة
أطعمة تقوي المناعة
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لمياء الياسين
أطعمة كثيرة تساعدك على تقوية المناعة وحمايتك من نزلات البرد والإنفلونزا فى فصل الشتاء، تتوافر في مطبخك.

ونستعرض 6 أطعمة تعزز المناعة ستجدها بسهولة في مطبخك:

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1. فلفل أسود
الفلفل الأسود  يساعد في تعزيز المناعة بشكل طبيعي. يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج بشكل طبيعي مما يجعله مضادًا للبكتيريا كما أنه يحافظ على السموم ويمكن للفلفل أن يصنع المعجزات لمناعتك.

2. الثوم
بصرف النظر عن كون الثوم جيدًا بشكل عام للتخلص من البرد والسعال ، فإن الثوم يعمل أيضًا كمكمل للمناعة. يحتوي هذا الطعام اللذيذ على مركبات تساعد جهاز المناعة على محاربة الجراثيم.

3. الزنجبيل
يهدئ الزنجبيل الحلق ويخفف احتقان الصدر ويمنح الجسم أيضًا الدفعة التي يحتاجها الجسم بشدة والتي يحتاجها للمناعة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

4. الليمون
يمكن للحمضيات أن تفعل المعجزات لمنع نزلات البرد. كما أنه مضاد للفطريات ومطهر بشكل أساسي. يجعل محتوى فيتامين C الطبيعي في الليمون من الضروري الحفاظ على مستويات المناعة عالية. 

5. الكركم
من المعروف أن هذه التوابل البسيطة لها خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا أيضًا، وتساعد في بناء دفاع الجسم الطبيعي ضد البكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض.

6. العسل
يحتوي العسل على بيروكسيد الهيدروجين وحبوب اللقاح مما يجعله مطهرًا ويخفف من الحساسية الموسمية. 
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