وضع أكاليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بمناسبة عيد الشرطة بالسويس

قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد بزيارة الي مديرية امن السويس لتقديم التهنئة للواء محمد الألفي مدير امن السويس والقيادات الامنية وافراد الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 ، مؤكدا علي الدور البطولي لرجال الشرطة في حفظ الامن والامان واستقرار المجتمع .

وقدم المحافظ وقائد الجيش الثالث الميداني بأهداء الدروع لمدير الامن بمناسبة عيد الشرطة





يعد عيد الشرطة تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية عام 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية الأبطال علي يد الاحتلال الإنجليزي في الخامس والعشرين من شهر يناير 1952 ورفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة الإسماعيلية للاحتلال الإنجليزى.



