تأجيل دعوى العتال لوقف تنفيذ لائحة نادي الزمالك لجلسة 28 مارس

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل دعوى هاني العتال ، لوقف تنفيذ لائحة نادي الزمالك التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد إعتماد اللجنة الأولمبية رغم تعديل 34 بند على اللائحة وذلك لعدم عرضها على الجمعية العمومية ، لجلسة ٢٨ مارس المقبل .



