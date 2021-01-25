تأجيل دعوى العتال لوقف تنفيذ لائحة نادي الزمالك لجلسة 28 مارس

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل دعوى هاني العتال ، لوقف تنفيذ لائحة نادي الزمالك التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد إعتماد اللجنة الأولمبية رغم تعديل 34 بند على اللائحة وذلك لعدم عرضها على الجمعية العمومية ، لجلسة ٢٨ مارس المقبل .
وطالب العتال في الدعوى،بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من أثار ، أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأولمبية بتاريخ 1يونيو 2019 ، لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنادي ، وإعتبارها كأن لم تكن وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.