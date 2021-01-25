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حوادث

تأجيل دعوى العتال لوقف تنفيذ لائحة نادي الزمالك لجلسة 28 مارس

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:46 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل دعوى هاني العتال ، لوقف تنفيذ لائحة نادي الزمالك التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد إعتماد اللجنة الأولمبية رغم تعديل 34 بند على اللائحة وذلك لعدم عرضها على الجمعية العمومية ، لجلسة ٢٨ مارس المقبل .

وطالب العتال في الدعوى،بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من أثار ، أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأولمبية بتاريخ 1يونيو 2019 ، لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنادي ، وإعتبارها كأن لم تكن وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
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