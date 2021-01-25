بعد إثارته الجدل فى مواقع التواصل .. شاهد أجرأ صور ذا روك

اثار النجم العالمى دوين جونسون، الشهير بـ" ذا روك "، ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا فى مختلف انحاء العالم بعد نشر صور له وهو يرعى ابنتيه الصغيرتين.





نشر دوين جونسون على حسابه الشخصى على موقع انستجرام تعرض تجربته فى رعاية ابنته وتصفيف شعرها بشكل لطيف خاصة ان الصغيرة تبلغ من العمر عامين .





وما اثار اعجاب متابعيه أنه كتب على الصور التي نشرها، "بالرغم من أن طفلتى تبلغ من العمر عامين، إلا أننى المسئول الوحيد عن تصفيف شعرها وإزالة كل التشابكات المؤلمة من شعرها، قد أكون أصلع ولكننى أعرف شيئًا او شيئين عن الشعر، لاننى كنت أتمنى أن يكون لدي شعر مثلها ".





يذكر أن هذه ليست المرة الاولى التى يعرض فيها النجم العالم ذا روك صور ابنتيه على مواقع السوشيال ميديا مما يؤكد حبه وحرصه على الاهتمام برعاية اسرته ، اعتاد النجم العالمي دوين جونسون علي مشاركة متابعه صور تجمعه بابنتيه جاسمين وتيانا جيا، لكن الصور التي ينشرها النجم تعد الاكثر جرأة على مستوى العالم فهى ليست مجرد صور تجمع اب ببناته الصغار ولكنها تكشف مدي اهتمام وحبه غير العادى لهما.





فبالرغم من ضخامة جسمه الا أن قلبه رقيق جدا تجاه ابنتيه فهو يهتم بهما بشكل غير طبيعي ويظهر يصفف شعرهما ويضع لهما طلاء الأظافر ويمزح معهما مما جعل صورته برفقة ابنتيه الاعلي متابعة علي الانستجرام الخاص به .





كما أنه معروف بطيبة القلب على مستوى الاصدقاء والمتعارف ايضا حيث أهدى شاحنة بقيمة 30 ألف دولار، إلى أحد أصدقائه، وهو برونو لاور، بهدف رد الجميل للصديق القديم.





وفي وقت آخر يواصل "ذا روك" استعداداته الكبيرة من ظهوره الأخير داخل صالة التدريبات، والتى ظهر فيها فى كامل لياقته البدنية وعلى استعداد تزامنًا مع تصوير فيلمه الجديد BLACK ADAM، ويمثل فيه شخصية بطل خارق من أبطال عالم DC، نشر صورة جديدة له من داخل صالة التدريبات الخاصة به، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليعلن مواصلة التدريبات حتى وقت متأخر من الليل .



