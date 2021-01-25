"مياه القناة": مستمرون في حملتنا الموسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، استمرار انطلاق أكبر حملة موسعة لعملية تطهير وملس لشبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك تنفيذًا لخطة الشركة للقضاء علي المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ، حتي تستوعب زيادة مياه الأمطار طوال فصل الشتاء.





وقال اللواء عصمت، في بيان، الاثنين، إنه في محافظة بورسعيد تم الانتهاء من أعمال تطهير وتسليم لشبكة مساكن زمزم القديم بحي الضواحي، وتطهير الخط الرئيسي أمام عمارة الرحاب، ومنطقة نفيسة القديمة، ومنطقة الأمين الجديد، كما تم الانتهاء من تطهير خط زرزراة، وذلك تحت اشراف مباشر من العميد ايمن خير رئيس قطاع بورسعيد.





وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه تم استكمال أعمال التطهير الموسعة بمحافظة الإسماعيلية، منها شارع عتاقة والبلابسة، وتم ملس وتطهير شارع 204 بمنطقة مدرسة المكفوفين بحي السلام، وشارع المنصورة امتداد شارع الغابة امتدادًا إلى سوق الجملة القديم، وشارع عبد الحكيم عامر وسوق الجمعة، كما الانتهاء من تسليك خط شارع البيارة بحي الشيخ زايد، وشارع عمرو بين العاص بحي الإفرنج حي أول، وشارع الجبلاوي، بأبو عطوة، وتطهير شارع المطافئ بمدينه المستقبل.





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وأفاد رئيس مياه القناة، أن غرفة عمليات الشركة تلقت خلال 24 ساعة الماضية عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه، في محافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وعلى الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات الي مكان تلك البلاغات وتم التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي، منها إصلاح الخط الرئيسي المغذي لمدينة القنطرة شرق، وإصلاح كسر بخط طرد حديد 10 بوصه والخاص بمحطة بحر البقر، وتم إصلاح هبوط بفرعه صرف صحى بمنطقة العرب، وتم إصلاح كسر بخط مياه 6 بوصه بقرية المعازة، وكسر قطر 4 بوصه بعزبة الجنينة بقرية ام عزام، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 4 بوصه بعزبة أبوسلاية بالتل الكبير.



