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أخبار العالم

تقارير تكشف تورط ترامب في تقديم خدمات لشركة إسرائيلية متهمة بالفساد

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:52 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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محمد عثمان
كشفت وسائل إعلام امريكية، اليوم الاثنين، عن قيام إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتخفيف العقوبات المفروضة على شركة رجل الأعمال الإسرائيلي، دان جيرتلر، المتخصصة في مجال التعدين، والتي خضعت للعقوبات بسبب قضايا فساد في الكونغو.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أنها اطلعت على ترخيصًا صادرًا عن مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية في 15 يناير موجهة إلى محامي جيرتلر، مشيرة إلى أن الترخيص الذي صدر للشركة الإسرائيلية لم يتم الإعلان عنه.

وأوضحت الوكالة أن وزارة الخزانة الأمريكية لم تستجب إلى طلبات التعليق عبر البريد الإلكتروني منذ أمس واليوم.

من جانبه، رحب المتحدث باسم جيرتلر بالخطوة، لكن نشطاء مناهضين للكسب غير المشروع طالبوا الرئيس جو بايدن، بإلغاء ترخيص شركة جيرتلر مرة أخرى.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على الشركة الإسرائيلية الرائدة في مجال التعديل في ديسمبر 2017 ويونيو 2018، بعد أن وجهت اتهامًا إلى جيرتلر، باستغلال صداقته مع رئيس الكونغو السابق، جوزيف كابيلا، لتأمين صفقات غير مشروعة في مجال التعدين تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار.
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