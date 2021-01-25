وزيرة الهجرة تستعرض مميزات تطبيق كلم مصر للتواصل مع المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، خلال كلمتها بمجلس النواب اليوم، أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

وتابعت أن الوزارة تستهدف من خلال هذا التطبيق أن تكون تجربة المصريين بالخارج في التعامل معه سهلة وسريعة وآمنة، سواء للمستخدمين على هواتف نظام Android أو نظام IOS.

ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا" والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة، وذلك بجانب مبادرة "إسأل واقترح".

وذكرت الوزيرة أن التطبيق يوفر خاصية الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية وخريطة الاستثمار الصناعي في مصر، بالإضافة إلى روابط مركز الأزهر العالمي للفتوى، وشهادة "بلادي" الدولارية، وآليات الاستثمار في مصر، كما تقوم الوزارة بنشر ومتابعة كل ما يتعلق بأخبار وأنشطة الوزارة المختلفة، وكذلك تغطية كافة أخبار الدولة المصرية في كل المجالات وأهم الأحداث على مختلف المستويات، كما تمت إضافة عدة روابط تتعلق بمستجدات انتشار جائحة كورونا حول العالم لمواكبة الظرف العالمي الاستثنائي، مثل: (استمارة "نورت بلدك" لتجميع بيانات المصريين العائدين بسبب الجائحة وتوفير فرص عمل لهم في وطنهم)، (متابعة انتشار فيروس كورونا عالميًا)، (التسجيل كمتضرر من مشكلة كورونا)، (تسجيل بيانات العالقين بسبب كورونا).

وأضافت أن التطبيق يقوم بإرسال إشعارات للمستخدم حول النصائح والأدوية المحظورة وغيرها، كما يمكن للمستخدم أن يتعرف على معلومات هامة عن طريق قسم "الأسئلة والأجوبة".