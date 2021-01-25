ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ثقافة أسيوط ينظم لقاءات وورش أدبية وفنية

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:48 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
 أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث قدم بيت ثقافة مير محاضرة تثقيفية بعنوان "الديمقراطية والبرلمان" حاضرها وجيه محي الدين سعداوي مستعرضا  المعني اللفظي لكلمة الديموقراطية والتي تعود إلى كلمة يونانية من قسمين ديموس قراطس وهي تعني حكم الشعب مارا في حديثه بمراحل التطور التاريخي حتي وقتنا الحالي.

كما قدم رؤية جوهرية حول أنواع البرلمانات موضحًا  الفرق بين الدول التي يجب أن تكون ذات غرفتين وذلك لتداخل القوانين واختلافها في الدول، وعقد قصر ثقافة أبوتيج ورشة أدبية بعنوان "نهضة مصر" حاضرها الشاعر محمد المجريسى عميد شعراء صعيد مصر وبحضور نخبة من كبار أدباء الصعيد حيث قدم المجريسى لمحات من نهضة مصر خلال الآونة الأخيرة عقب ثورة يناير المجيدة وكيف تحول وجدان الأدب إلى دعم الثورة المصرية.

قدم قصر ثقافة ديروط برئاسة الشاعر أحمد نادى بهلول أمسية أدبية ونقدية شارك فيها مبدعي الأدب من محافظتى المنيا وأسيوط وعلى رأسهم الناقد المسرحي علاء سيد عمر والشعراء أسامة أبو النجا، إسماعيل حلمى، مصطفى حامد، محمد على الأسيوطى، أسامة الدين أنور، أحمد سامي نمر، والأديب ناجح جاد والأديب عثمان مكاوى والروائي حمدى البطران، كما شهدت الأمسية مشاركة متميزة للمواهب الأدبية الشابة وعلى رأسهم الشعراء محمود ربيع، نور العفيفى، محمد صديق، خليفه البنا، حنان صبرى، عبدالكريم امير، عبده العفيفى، والمنشد معتصم ياسين.

تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة، كذلك إلتقي مجموعة من الأدباء والشعراء والمبدعين بمحافظة أسيوط فى اللقاء الاسبوعى لأعضاء نادى القصة بأسيوط برئاسة الأديب أشرف عكاشة وبمشاركة متميزة لأدباء أسيوط وعلى رأسهم الاديب أيمن رجب طاهر والقاص عاطف العزازى حيث قدم عكاشة ورشة لغوية في الأدب القصصي، ومناقشة أعمال الأعضاء وإلقاء الضوء على بعض النماذج المقدمة من الأعضاء .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ثقافة أسيوط تحتفي بجوائز الشعر الدولية لأدباء المحافظة

أنشطة ثقافية وفنية بثقافة القليوبية

ثقافة أسيوط تناقش خطورة الإدمان والمخدرات

"مهارات استخدام اللغة العربية" ورشة تدريبية بقصور الثقافة

ثقافة أسيوط تحتفى بفرسان نادى القصة

قراءات أدبية لـ إبراهيم أصلان بثقافة أسيوط

ترشيحاتنا

التعليم: نخطط لتوزيع أجهزة تابلت ولاب توب على الطلاب من 4 ابتدائي لـ 3 اعدادي

لاعب الزمالك ينتظر عرضًا من أحد الأندية السعودية

بالثلج والماء الساخن.. طريقة مذهلة للتخلص من انسداد الحوض والبالوعات.. فيديو

الإسماعيلي يوضح حقيقة طلبه ضم لاعبين من الأهلي

قرار عاجل من المحكمة العليا بشأن قضية تلقي ترامب مكافآت من حكومات أجنبية ومحلية

قبل موقعة ربع النهائى.. أرقام مثيرة لـ منتخبي مصر والدنمارك ببطولة العالم لليد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالثلج والماء الساخن.. طريقة مذهلة للتخلص من انسداد الحوض والبالوعات.. فيديو

الهند تطرح سيارة نسخة طبق الأصل من مرسيدس G-Class.. صور

بعد إثارته الجدل فى مواقع التواصل .. شاهد أجرأ صور ذا روك