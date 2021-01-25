ثقافة أسيوط ينظم لقاءات وورش أدبية وفنية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث قدم بيت ثقافة مير محاضرة تثقيفية بعنوان "الديمقراطية والبرلمان" حاضرها وجيه محي الدين سعداوي مستعرضا المعني اللفظي لكلمة الديموقراطية والتي تعود إلى كلمة يونانية من قسمين ديموس قراطس وهي تعني حكم الشعب مارا في حديثه بمراحل التطور التاريخي حتي وقتنا الحالي.





كما قدم رؤية جوهرية حول أنواع البرلمانات موضحًا الفرق بين الدول التي يجب أن تكون ذات غرفتين وذلك لتداخل القوانين واختلافها في الدول، وعقد قصر ثقافة أبوتيج ورشة أدبية بعنوان "نهضة مصر" حاضرها الشاعر محمد المجريسى عميد شعراء صعيد مصر وبحضور نخبة من كبار أدباء الصعيد حيث قدم المجريسى لمحات من نهضة مصر خلال الآونة الأخيرة عقب ثورة يناير المجيدة وكيف تحول وجدان الأدب إلى دعم الثورة المصرية.





قدم قصر ثقافة ديروط برئاسة الشاعر أحمد نادى بهلول أمسية أدبية ونقدية شارك فيها مبدعي الأدب من محافظتى المنيا وأسيوط وعلى رأسهم الناقد المسرحي علاء سيد عمر والشعراء أسامة أبو النجا، إسماعيل حلمى، مصطفى حامد، محمد على الأسيوطى، أسامة الدين أنور، أحمد سامي نمر، والأديب ناجح جاد والأديب عثمان مكاوى والروائي حمدى البطران، كما شهدت الأمسية مشاركة متميزة للمواهب الأدبية الشابة وعلى رأسهم الشعراء محمود ربيع، نور العفيفى، محمد صديق، خليفه البنا، حنان صبرى، عبدالكريم امير، عبده العفيفى، والمنشد معتصم ياسين.



