اليوم.. مجلس الصحفيين يجتمع لمناقشة مصير عقد الجمعية العمومية

يجتمع مجلس نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النقيب ضياء رشوان، لمناقشة إمكانية عقد اجتماع الجمعية العمومية المقرر لها أول جمعة فى مارس ٢٠٢١ ، فى ظل مخاوف عقدها بسبب فيروس كورونا.





ويناقش المجلس ما جاء بخطاب رئيس مجلس الدولة، وبحث كل ما يلزم من إجراءات يوجبها قانون النقابة ولائحتها فيما يخص انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس، وعلى منصب النقيب.





وكان قد صرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه تلقى من معالي المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ردا على طلب مجلس النقابة المرسل لسيادته لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عما إذا كان من الواجب قانونا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها (الجمعة الموافق 2021/3/5) في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.





وأوضح النقيب أن الخطاب قد خلص إلى أن ما يتعلق بالظروف الصحية المصاحبة لعقد الجمعية العمومية للنقابة ليس من المسائل القانونية التي تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي فيها، وإنما تعد من المسائل الفنية التي تستقل بتقديرها الجهات المعنية بالشئون الصحية كوزارة الصحة، مطالبا النقابة بموافاة سيادته عما إذا كانت هذه الجهات المعنية قد أفادت النقابة على نحو رسمي بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في موعدها المقرر قانونا من عدمه، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم.



