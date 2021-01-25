محبوس 3 سنوات .. حقيقة الإفراج عن رئيس قطار أجبر شابا على القفز لعدم دفع الأجرة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وبعض القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن الادعاء بالعفو عن (رئيس القطار الذى تسبب فى وفاة شاب وإصابة آخر لم يسددا الأجرة فأجبرهما على القفز من القطار أثناء سيره خلال شهر أكتوبر عام 2019 ).





بالفحص تبين أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأن المذكور مودع بأحد السجون يقضى عقوبة الحبس 3 سنوات مع الشغل فى قضية قتل وإصابة خطأ، وأنه مازال بمحبسه ولم يتم العرض عنه للإفراج بالعفو الرئاسى .



