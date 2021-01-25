ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

محبوس 3 سنوات .. حقيقة الإفراج عن رئيس قطار أجبر شابا على القفز لعدم دفع الأجرة

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:19 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
Advertisements
مصطفى الرماح
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وبعض القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن الادعاء بالعفو عن (رئيس القطار الذى تسبب فى وفاة شاب وإصابة آخر لم يسددا الأجرة فأجبرهما على القفز من القطار أثناء سيره خلال شهر أكتوبر عام 2019 ).

بالفحص تبين أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأن المذكور مودع بأحد السجون يقضى عقوبة الحبس 3 سنوات مع الشغل فى قضية قتل وإصابة خطأ، وأنه مازال بمحبسه ولم يتم العرض عنه للإفراج بالعفو الرئاسى .

فى إشارة إلى أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ادعوا انتشار فيروس كورونا داخل السجون .. مصدر أمني ينفي شائعات الإخوان

حالتها الصحية جيدة.. مصدر أمني ينفي نقل السجينة آية كمال الدين للمستشفى

ضبط طفل صدم عددا من المواطنين بسيارة ميكروباص داخل موقف بالغربية

طفل يقود ميكروباص ويدهس 5 أشخاص.. وأحمد موسى: ما ذنب الناس تلقى حتفها بسبب إهمال أب

مصدر أمني يكشف حقيقة ادعاءات الإخوان عن تدهور حالة السجينة هدى عبد المنعم

الإخوان تروج للشائعة.. مصدر أمني يكشف حقيقة انتشار فيروس كورونا بين نزلاء السجون

ترشيحاتنا

حقيقة غياب الخطيب عن بعثة الأهلي بمونديال العالم للأندية

الهند تطرح سيارة نسخة طبق الأصل من مرسيدس G-Class.. صور

أهم 7 أجزاء في السيارة يجب صيانتها كل 3 شهور

وزير الرياضة: مستعدون لاستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب في السلاح

أحمد موسى: الجزيرة لم تتوقف يوما عن مهاجمة مصر والرئيس السيسي

قرار عاجل من المحكمة العليا بشأن قضية تلقي ترامب مكافآت من حكومات أجنبية ومحلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفهوم رياضي وتصميم عصري..مواصفات وأسعار هوندا سيفيك 2021 في مصر

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور