اجتماع عاجل بالتعليم لتنفيذ مشروع تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر .. اليوم

يعقد اليوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021 ، مدير عام تنمية مادة اللغة الفرنسية بوزارة التربية والتعليم ، اجتماعا عاجلا مع مُوجهي عموم اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية من خلال الفيديو كونفرانس الافتراضي .





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يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع تنمية وتطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر، وتفعيل دور الموجهين الاشرافي وحثهم على توجيه معلمي اللغة الفرنسية إلى تطوير أدائهم وفقًا لمنظومة التعليم الحديثة.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الفئة المستهدفة لحضور هذا الاجتماع في قاعات الإدارات التعليمية هم موجهو عموم اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية، حيث لابد ان يلتزم بالحضور 25 متدربًا على الأكثر في كل قاعة.





وسيتم بث اللقاء من قاعة التدريب عن بعد بديوان الوزارة فقط بحضور 5 أفراد على الأكثر، ويحضر المحاضر بحاسبه المحمول أو فلاشته الخاصة محملا عليها الملفات التي سيعرضها، وسيتاح الفيديو المسجل للقاء بمخاطبة الإدارة العامة للبنية الأساسية التكنولوجية بالمديرية.





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وكان قد التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ فترة بالسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه والوفد المرافق له، لمناقشة أوجه التعاون بين مصر وفرنسا في إطار خطط تطوير التعليم.



