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تعليم

وزير التعليم: لا نية لـ إلغاء الامتحانات أو تأجيلها لـ مايو .. ونطالب الطلاب بالمذاكرة

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:07 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية لإلغاء الامتحانات أو إقامتها في مايو القادم تحت أى ظرف.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لقد أعلنا منذ أيام أن الوزارة سوف تعلن كل تفاصيل الترم الثاني والامتحانات يوم ١٤ فبراير.

وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من استمرار الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم تداولها يوميا بشأن مصير الامتحانات واحتمالية تأجيلها أو إلغائها.

وقال وزير التربية والتعليم : كل ما يقال بهذا الشأن لا أساس له من الصحة ، وتظل الشائعات والاجتهادات مستمرة للأسف الشديد، وأرجو من الطلاب الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الأول.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تلقى العديد من الاستفسارات التي تتساءل حول مدى صحة الخبر المتداول بشأن وجود نية لدى الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام بسبب تداعيات ذروة فيروس كورونا.


من جانبه، حرص وزير التربية والتعليم على التفاعل على هذه الاستفسارات عبر جروب "التعليم مشروع مصر القومي" على تطبيق "واتس آب"، مؤكدًا أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة نهائيًا.
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