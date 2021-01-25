واشنطن تعلن إعادة تقييم الرسوم الجمركية على الصين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن الرئيس جو بايدن سيعيد تقييم الرسوم الجمركية المفروضة على الصين.





وأضافت متحدثة البيت الأبيض في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة يجب أن تحصن نفسها بشكل أفشل من الصين، وتابعت "حريصون على إيقاف الانتهاكات الصينية ونعمل مع حلفائنا من أجل ذلك".





وأوضحت بساكي أن بلادها في منافسة جادة مع الصين، وأن بكين منخرطة في سلوك يضر بالعمالة الأمريكية.





وأكملت "سنتعامل بشأن علاقتنا مع الصين، من خلال استراتيجية الصبر"، موضحة أن بايدن يرى ضرورة لاتباع سياسة دفاعية أفضل تجاه بكين.



