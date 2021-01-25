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رياضة

خاص| الزمالك يحصل على توقيع أولى صفقات الفريق والإعلان خلال ساعات

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:52 م
باتشيكو
باتشيكو
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حسام الحارتي
اقترب مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الحصول على خدمات محمود رزق، مدافع الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الحالية.

جاء ذلك عقب إصرار جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ضم اللاعب إلى صفوف المارد الأبيض؛ لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد مصدر مطلع، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم الاتفاق بين مسئولي الزمالك والاتحاد السكندري على كل التفاصيل من أجل انتقال اللاعب لصفوف المارد الأبيض.

وأوضح أنه سيتم إعلان صفقة انتقال اللاعب إلي نادي الزمالك بصفة رسمية خلال الساعات المقبلة عقب إنهاء باقي التفاصيل.

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