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توك شو

أمي بعد أمي.. أسامة الأزهري باكيا رحيل عبلة الكحلاوي على الهواء.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:11 م
أسامة الأزهري ينعي
أسامة الأزهري ينعي الدكتورة عبلة الكحلاوي
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محمد القاضي
نعى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الدكتورة عبلة الكحلاوي.

وأضاف "الأزهري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، «أتقدم بخالص العزاء لنا جميعا ولشعب مصر العظيم وللأمة العربية في هذا اليوم الحزين الذي اهتز فيه القلب ألما لوداع وفراق هذه الشخصية الكبيرة والجليلة التي سطعت شمسها في سماء مصر كنموذج مصري فريد».

وتابع «الدكتورة عبلة الكحلاوي دخلت من خلال التلفزيون إلي البيوت والأسر والأمهات، ودخل معها السكينة والأمان والراحة»، مستذكرا «كانت شخصية نعتز بها جميعا، وكانت تدعو إلى الله على بصيرة».

وقال «كان بيني وبينها علي وجه الخصوص علاقة كبيرة وارتباط روحي كبير، كانت أمي بعد أمي، ولا أنسي الأيام والمكالمات التي تشرفت فيها بالتواصل معها».

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