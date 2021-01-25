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رياضة

إعلان أسماء حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. تعرف عليهم

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:19 م
صدى البلد
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يسرى غازى
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، الأطقم التحكيمية لإدارة مباراتي الغد، الثلاثاء، فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

وضمت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:

مباراة بيراميدز والأهلي

جهاد جريشة حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين سمير جمال وأحمد توفيق وحكما رابعا عبدالعزيز السيد وحكما للفيديو طارق مجدى ومساعده مصطفى الشهدى.

مباراة المقاولون العرب وسموحة

محمد الصباحي حكما للساحة ويساعده الثنائى تحسين ابو السادات وأيمن دعبس وحكما رابعا عبدالرحمن محمد وحكما للفيديو محمود دسوقي ومساعده وعمرو رمضان.

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