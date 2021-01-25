أسامة الأزهري يكشف تفاصيل وصية الدكتورة علبة الكحلاوي.. فيديو

كشف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، عن سر وصية الدكتورة عبلة الكحلاوي.





وقال "الأزهري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، «عندما اشتد عليها المرض أرسلت لي عدة مرات أن أتشرف بالذهاب لزيارتها والوقوف بجوارها وأرسلت عدة رسائل لأسرتها الكريمة، وكنت أترقب منهم الإذن للذهاب لزيارتها؛ لكي أقبل يدها ورأسها، والوقوف بجوارها في وقت المرض».





وأضاف «فوجئنا أمس بأن القدر قد نفذ، وأنها فارقت هذه الدار، فكانت لحظة أليمة»، متابعا «جائني الخبر من أسرتها أنها شرفتني بهذا الشرف الذي ألقي الله به».





وأشار إلى أن «أول ما وصلني خبر الوفاة، طلبت التواصل مع الأسرة وعرضت من طرفي أنني أريد أن أتشرف بأن أصلي عليها»، موضحا «صباح اليوم جائتني الأخبار أن هذه وصية الفقيدة، أن فلان هو الذي يؤم صلاة الجنارة وأن يدعو بعد صلاة الجنازة».





وأوضح «لما جائني هذا الخبر ازداد معني الحزن علي فراقها»، لافتا: «لا أجد عبارة عن مقدار الحزن والمحبة والإجلال للدكتورة عبلة ولعطائها العلمي ولنموذجها العلمي».



