ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسامة الأزهري يكشف تفاصيل وصية الدكتورة علبة الكحلاوي.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:30 م
أسامة الأزهري ينعي
أسامة الأزهري ينعي الدكتورة عبلة الكحلاوي
Advertisements
محمد القاضي
كشف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، عن سر وصية الدكتورة عبلة الكحلاوي. 

وقال "الأزهري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، «عندما اشتد عليها المرض أرسلت لي عدة مرات أن أتشرف بالذهاب لزيارتها والوقوف بجوارها وأرسلت عدة رسائل لأسرتها الكريمة، وكنت أترقب منهم الإذن للذهاب لزيارتها؛ لكي أقبل يدها ورأسها، والوقوف بجوارها في وقت المرض».

وأضاف «فوجئنا أمس بأن القدر قد نفذ، وأنها فارقت هذه الدار، فكانت لحظة أليمة»، متابعا «جائني الخبر من أسرتها أنها شرفتني بهذا الشرف الذي ألقي الله به».

وأشار إلى أن «أول ما وصلني خبر الوفاة، طلبت التواصل مع الأسرة وعرضت من طرفي أنني أريد أن أتشرف بأن أصلي عليها»، موضحا «صباح اليوم جائتني الأخبار أن هذه وصية الفقيدة، أن فلان هو الذي يؤم صلاة الجنارة وأن يدعو بعد صلاة الجنازة».

وأوضح «لما جائني هذا الخبر ازداد معني الحزن علي فراقها»، لافتا: «لا أجد عبارة عن مقدار الحزن والمحبة والإجلال للدكتورة عبلة ولعطائها العلمي ولنموذجها العلمي». 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صلاة الجنازة على الدكتورة عبلة الكحلاوي من مسجدها في القطامية.. غدا

العالم يودع عبلة الكحلاوي.. مفتي الجمهورية: جمعت بين علوم الشريعة والعمل الخيري.. ووزير الأوقاف: فقدنا قامة علمية وصوتا حكيما.. أسامة الأزهري: شمس من العلم والولاية انطفأت

وصول جثمان عبلة الكحلاوي إلى مسجد الباقيات الصالحات ..شاهد

وسط إجراءات احترازية.. المئات يؤدون صلاة الجنازة على جثمان عبلة الكحلاوي

موعدنا عند الحوض.. ابنتا عبلة الكحلاوي تنعيان والدتهما بكلمات مؤثرة

انهيار ودموع.. محبو وأقارب عبلة الكحلاوي يودعوها إلى مثواها الأخير.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

من هو زوج عبلة الكحلاوي والد بناتها الثلاث ؟ .. معلومات لا يعرفها الكثير

وزير التعليم: لا نية لـ إلغاء الامتحانات أو تأجيلها لـ مايو .. ونطالب الطلاب بالمذاكرة

إعلان أسماء حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. تعرف عليهم

كارثة .. وزير الداخلية الأسبق يكشف سر اتصال مرسي به وقت رئاسته للدولة

خاص| الزمالك يحصل على توقيع أولى صفقات الفريق والإعلان خلال ساعات

تعرف على أعلى عائد مادي لـ 5 شهادات استثمار في البنوك المصرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة

حكاية تحفة كاديلاك التى ظهرت مع محمد حماقي فى هذا الكليب الشهير | صور

يتقاضى 10 آلاف ين.. ياباني يعرض نفسه للإيجار مقابل عدم القيام بأي شيء| صور