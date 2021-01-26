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علي الدين هلال يفتح خزائنه.. ويكشف أسرارا جديدة عن يناير 2011

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:02 ص
علي الدين هلال
علي الدين هلال
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محمد القاضي
قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، إنه في ظل الأوضاع قبيل ثورة 25 يناير كانت هناك أوضاع ومشكلات برزت للساحة بشكل تراكمي منذ أعوام 2005 و2006 وتمحورت في عدة قضايا، أولها طول مدة البقاء في الحكم أو عدد من الوزراء، وثاني الأسباب ما تردد عن وجود نية للتوريث من الأب إلى الابن  وعدم وجود رد حاسم وقتها.


وتابع في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" في فقرة خاصة لقراءة مسار ثورة 25 يناير بعد مرور عقد عليها في عام 2011، قائلا: " عندما جاء الرد كان متأخرًا ..  ثالث  الاسباب التي لم يركز الكثيرون فيه هو الالتباس في آخر ثلاثة أشهر قبيل الثورة  والسؤال  الذي طرحه الشارع هل سيشرح الرئيس مبارك نفسه مجددًا  أم لا ؟، وكانت الإجابة وقتها نحن ننتظر رأي الرئيس. لكن عاوز أقول حاجة واضحة في مصر كان ولايزال الرئيس هو الحلقة المحورية  في نظام الحكم".

وتابع: "لابد أن يحترم هذا الموقع وأن يتمتع بقدر كبير من الاستقرار وإذا حدث أي لغط أو إلتباس حول هذا الموقع  النظام كله يهتز".

وواصل: "لازلت أذكر تصريحا لعمرو موسى وقتها ذكر فيه أنه في حال لم يترشح الرئيس مبارك ستكون الساحة مفتوحه والعكس؟  وحدث التباس وقتها لم يحسم أدى لنوع من الاضطراب النفسي في دوائر الحكم  وللرأي العام".
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