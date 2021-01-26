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رياضة

طائرة رجال سموحة تفوز على دلفى 3 - 1

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:19 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
واصل الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادى سموحه، سلسلة انتصارته المتتالية، بفوز مثير على مضيفه دلفى، بنتيجة 1/3، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الصالة المغطاة بنادى دلفى، فى إطار منافسات بطولة دورى المحترفين.

ومن المقرر أن يلتقى فريق سموحه مع الترسانة، يوم الجمعة المقبل، على ملعب الصالة المغطاة بالنادي.

ويضم فريق سموحه كل من : "ادهم أسامه ، اشرف ابو الحسن ، محمد أبورية ، أحمد العشرى ، محمود رضا ، أحمد جلال ، محمد جبل ، محمد يحيى ، محمد ممدوح ، محمد الحسيني ، هشام غريب ، أحمد عزمى ، داريل البو ، محمد الغول ، محمد شوقى ، محمد عادل ، عمر حسن".

فيما يضم  الجهاز الفنى للفريق : "طارق الزفتاوي مديرا فنيا، مصطفي القاضى مدرب عام، أحمد التمامى مدرب ومحلل تقنى، رجب عبد النبي مدير إدارى، إبراهيم جمعة أخصائي تأهيل، الدكتور محمود المراغى طبيب الفريق، الدكتور عمر مؤمن علاج طبيعي، الدكتور وليد عبدالمنعم مخطط أحمال".
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