طائرة رجال سموحة تفوز على دلفى 3 - 1

واصل الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادى سموحه، سلسلة انتصارته المتتالية ، بفوز مثير على مضيفه دلفى ، بنتيجة 1/3، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الصالة المغطاة بنادى دلفى، فى إطار منافسات بطولة دورى المحترفين.





ومن المقرر أن يلتقى فريق سموحه مع الترسانة ، يوم الجمعة المقبل ، على ملعب الصالة المغطاة بالنادي.





ويضم فريق سموحه كل من : " ادهم أسامه ، اشرف ابو الحسن ، محمد أبورية ، أحمد العشرى ، محمود رضا ، أحمد جلال ، محمد جبل ، محمد يحيى ، محمد ممدوح ، محمد الحسيني ، هشام غريب ، أحمد عزمى ، داريل البو ، محمد الغول ، محمد شوقى ، محمد عادل ، عمر حسن".



